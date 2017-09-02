Вахид Алекперов потерял 700 миллионов долларов

2017-09-02 11:23 | www.oxu.az | 2

Совокупное состояние 28 российских миллиардеров за восемь месяцев 2017 года выросло на 17,099 миллиарда долларов.

Как передает Oxu.Az, это следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Bloomberg.

Согласно индексу, самым богатым в России является основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло с начала года на 1,49 миллиарда долларов, до 18,4 миллиарда. Второе место занимает президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 905 миллионов долларов и в итоге составило 17,5 миллиарда долларов. Следом идет глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос с января на 3,47 миллиарда долларов до 16,6 миллиарда.

При этом, за август прирост состояния В.Лисина оказался равен 1,6 миллиарда долларов, в результате чего он обогнал председатель совета директоров и основного владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

В.Вексельберг увеличил свое состояние за январь-август 2017 года на 1,41 миллиарда долларов и оказался на четвертой строчке с состоянием в 15,6 миллиарда долларов. Капитал главы «Новатэка» Леонида Михельсона сократился с начала года на 2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда долларов.

Акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман стал богаче на 1,32 миллиарда долларов, его состояние оценивается в 14,6 миллиарда долларов. В 14,4 миллиарда оценивается капитал основателя USM Holdings Алишера Усманова, что отражает рост на 1,47 миллиарда долларов с начала года.

Следом идут глава Lukoil Вахид Алекперов и Михаил Прохоров, — состояния обоих оцениваются в 11,3 миллиарда долларов. При этом В.Алекперов сократил капитал на 693 миллиона, а М.Прохоров — увеличил на 470 миллионов.

Состояние владельца Volga Group Геннадия Тимченко уменьшилось на 1,9 миллиарда, достигнув отметки в 9,57 миллиарда долларов.

С.Б.

