Референдум в Эрбиле дестабилизирует ситуацию в регионе - вице-премьер Турции

2017-09-02 11:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведение референдума о независимости в Курдской автономии Ирака дестабилизирует ситуацию в регионе, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщают в субботу турецкие СМИ.

Боздаг отметил, что Турция всегда выступала за территориальную целостность Ирака, и неоднократно призывала Эрбиль отложить референдум о независимости.

Боздаг отметил, что Турция рассчитывает, что Эрбиль отменит проведение референдума о независимости.

Напомним, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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