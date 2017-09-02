Завтра в Баку ожидается 33 градуса, в районах – 37 градусов тепла

2017-09-02 12:20 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-25°, днем 28-33°, в Баку ночью 23-25°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-60%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово - 27-28° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 32-37°, в горах ночью 14-19°, днем 24-29° тепла.