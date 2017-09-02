Доля AZAL на авиарынке Грузии достигла 2%

2017-09-02 12:33 | www.apa.az | 3

За 6 месяцев 2017 года ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) перевезло в Грузию 32,992 тыс. пассажиров. Как передает местное бюро АПА со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии, за отчетный период доля AZAL на авиарынке Грузии достигла 2%.

За 6 месяцев 2017 года местные и зарубежные авиакомпании обслужили в целом 1 562,366 тыс. пассажиров. На первом месте по числу пассажиров «Турецкие авиалинии» (189,542 тыс. пассажиров, доля на авиарынке Грузии – 12%), на втором – «Украинские международные авиалинии» (146,699 тыс. пассажиров), на третьем – грузинская Airzena (143,327 тыс. пассажиров).