Канадские парламентарии становятся инструментом пропаганды в руках Армении - Хикмет Гаджиев

2017-09-02 12:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Совершая незаконные визиты на оккупированные Арменией азербайджанские территории, канадские парламентарии, становятся инструментами пропаганды в руках Армении. Об этом говорится в статье в ведущем канадском издании «The Globe and Mail», в которой автор цитирует слова официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Автор статьи Роберт Фифи в своей статье указывает, что два представителя канадского парламента - Тони Клеман и Рейчель Хардер включены в список нежелательных лиц в Азербайджане за незаконный визит на оккупированные вооруженными силами Армении территории, где за последние 16 месяцев усилилось кровавое противостояние.

Официальный представитель МИД Азербайджана в интервью автору также отметил, что Армения игнорирует резолюции СБ ООН о немедленном, безоговорочном и полном выводе вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

В статье также приводятся слова Хикмеета Гаджиева о том, что более миллиона азербайджанцев в результате армянской агрессии подверглись этнической чистке, и подобными визитами канадские депутаты оказывают поддержку этнической чистке, поэтому подобные действия выходят за рамки этических ценностей.

В статье также говорится об оккупации Арменией нагорно-карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов.

Депутат канадского парламента Тони Клеман, вынужденный комментировать изданию свой незаконный визит отметил, что якобы визит носил гуманитарный характер, и, оправдываясь, он отметил, что не преследовал цели принять чью-либо сторону в конфликте. Что касается финансовой стороны поездки, Клеман был вынужден признаться, что визит был организован канадским бюро армянского национального комитета. Армянский национальный комитет Америки – расистская и криминальная организация армянского лобби.

Официальный представитель МИД Канады, слова которого приводятся также в статье, отметил, что правительство Канады призвало своих граждан воздержаться от поездок в Нагорный Карабах и Канада поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

Со статьей можно ознакомиться по следующей ссылке:

(Автор: Себа Агаева)