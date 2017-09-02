МЧС: Бомба в здании парламента Армении не обнаружена (версия 2)

2017-09-02 12:42 | www.trend.az | 3

Бомба в здании парламента Армении пока не обнаружена. Об этом заявил журналистам заместитель министра ЧС Армении Давид Карапетян, сообщают армянские СМИ.

«Поисковые работы все еще продолжаются», - заявил Карапетян, при этом добавив, что звонок о заложенной бомбе в здании Национального Собрания поступил в МЧС в 06:56.

Отметим, что на этот момент саперы МЧС и кинологи Полиции проверяют все комнаты здания НС Армении. Пока ничего подозрительного не обнаружено.

Неизвестный в субботу сообщил о бомбе в здании парламента Армении, заявили в пресс-службе МЧС страны, сообщил ранее РИА Новости.

"Второго сентября, примерно в 06:56 (05:56 мск) поступил сигнал о бомбе, заложенной в здании Национального собрания (парламента), расположенном по адресу проспект Маршала Баграмяна, 19", — говорится в сообщении.

Накануне в полицию Армении поступил сигнал о взрывном устройстве в здании министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, оказавшийся впоследствии ложным.