В Баку сохранится стабильная погода

2017-09-02 12:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков по-прежнему не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 23-25, днем - 28-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в среду также будет преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных районах все же возможны грозовые дожди, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 32-37, в горах ночью - 14-19, днем - 24-29 градусов тепла.