Министерство: Локализовано 80% пожара в лесной зоне Гябяля

2017-09-02 13:28 | www.apa.az | 2

Как сообщила АПА руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, соответствующие структуры ведомства перешли на чрезвычайный режим работы. «К тушению привлечены сотрудники всех структур министерства, представители общественности и работники районной службы лесничества. Борьбу с пожаром ведут 200 сотрудников министерства. Из-за сложности рельефа на этой территории работа техники затруднена».

Отметим, что пожар в лесной зоне Гябяля вспыхнул 1 сентября.