В Узбекистане отмечают День памяти Ислама Каримова

2017-09-02 13:25 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сегодня, второго сентября, Узбекистан отмечает День памяти первого президента страны Ислама Каримова. Ислам Каримов руководил республикой свыше 25 лет. Он скончался второго сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта. Похоронен Ислам Каримов в своем родном городе - Самарканде.

В начале декабря 2016 года в Узбекистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзияев, работавший до этого на посту премьер-министра.

В конце января текущего года Мирзияев подписал указ об увековечивании памяти первого президента Узбекистана. В соответствии с документом, ежегодно в стране 30 января будет широко отмечаться день рождения первого президента, а второго сентября - день его памяти.

В соответствии с постановлением имя Ислама Каримова присвоено Ташкентскому международному аэропорту и Техническому университету в Ташкенте, автомобильному заводу в городе Асака (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане. Именем первого президента также названы улицы в ряде городов страны.

Как сообщалось, накануне в ташкентской резиденции Оксарой, где на протяжении долгих лет он работал Каримов, был торжественно открыт первый памятник первому президенту.



«Смыслом всей жизни и деятельности Ислама Абдуганиевича была реализация благородной задачи – “Построим свободную и процветающую страну!”, которая нашла отклик в сердце каждого нашего соотечественника», - сказал Мирзияев на торжественной церемонии открытия памятника.

В резиденции Оксарой открыты научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и Республиканский благотворительный общественный фонд его имени.

Сегодня в Самарканде также прошла церемония открытия памятника первому президенту Узбекистана.

Как сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА), памятник Исламу Каримову установлен в сквере возле площади Регистан, неподалеку от дома, где он вырос. Открыли монумент Шавкат Мирзияев, прибывший для участия в церемонии, и вдова первого президента Татьяна Каримова. К подножию памятника были возложены цветы, прозвучал государственный гимн Узбекистана.

До конца года будут завершены работы по установке памятника в Карши, строительству мемориального комплекса в Самарканде.

Первыми уроками в школах республики, где сегодня начался учебный год, стали урок независимости, посвященный 26-летию независимости Узбекистана, а также урок памяти, посвященный первому президенту страны.

(Автор: Демир Азизов)