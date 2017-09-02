Задержан брат Саакашвили

2017-09-02 13:35 | www.oxu.az | 2

Брат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержан на Украине, готовится его депортация.

Как передает Oxu.Az, об этом председатель Социалистической партии республики Илья Кива сообщил 112.ua.

По словам Кивы, Давид Саакашвили нарушил режим пребывания в стране.

«Интерфакс» отмечает, что эта информация официально не подтверждена, однако Михаил Саакашвили написал о задержании родственника на своей странице в Facebook. «Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении», — говорится в его посте.

Согласно информации из открытых источников, Давид Саакашвили приходится Михаилу единокровным братом по отцу, матери у них разные.

С.Б.

