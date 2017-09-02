Дезинформаторы спецслужб Армении могут обмануть только армянское общество - минобороны Азербайджана

2017-09-02 13:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Дезинформаторы спецслужб Армении могут обмануть только армянское общество. Об этом Trend в субботу в ответ на запрос сообщили в министерстве обороны, комментируя распространяемую в армянских СМИ дезинформацию об азербайджанской армии.

Отмечается, что в последнее время дезинформаторы армянских спецслужб одну за другой распространяют в СМИ "истории" разного содержания об азербайджанской армии, или же подготовленные ими же различные "документы".

"Мы осведомлены об очередной выдумке, распространенной в армянских СМИ. Мы не хотим комментировать подобную примитивную фальсификацию, гнусную ложь, не имеющую никакого отношения к действительности. Подобными выдумками дезинформаторы спецслужб Армении могут обмануть только армянское общество", - говорится в сообщении.

(Текст: Талех Агавердиев)