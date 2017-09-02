К тушению лесного пожара в Габале привлечены более 200 сотрудников минэкологии

2017-09-02 13:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - К тушению пожара, произошедшего на территории второго округа Бумского лесничества Габалинского предприятия охраны и воспроизводства лесов вокруг села Абрых, привлечены более 200 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве, жаркая и ветреная погода осложняет тушение пожара. Наряду с сотрудниками МЭПР и местных структур МЧС, к тушению пожара также привлечены представители общественности.

В связи с тем, что охваченная огнем территория состоит из крутых и высоких склонов, машины не смогли добраться до места пожара. Для тушения пожара в высокогорной местности задействованы все пригодные для этого средства, в частности "ручное" тушение и вертолеты. Отмечается, что удалось локализовать пожар на 80 процентах территории, продолжаются меры по полной его ликвидации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)