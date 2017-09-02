Ветреная погода создает трудности в тушении пожара в Габале

2017-09-02 14:01 | www.oxu.az | 3

Для тушения пожара, возникшего в округе №2 лесничества «Бум» Габалинского предприятия по охране и восстановлению лесов, рядом с селом Абрых, на лесистой местности со сложным рельефом, на территорию привлечены около 200 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

В министерстве сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по борьбе с пожаром:

«Жаркая и ветреная погода создает трудности в тушении пожара. Наряду с сотрудникам местных структур министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям к тушению пожара привлечены и представители общественности».

По данным ведомства, сложный рельеф создает трудности для доступа техники к месту пожара:

«Поэтому в тушении пожара, в основном, используется ручной труд. В настоящее время пожар локализован на 80%».

В сообщении министерства отмечается, что по предварительной версии, причиной возникновения пожара стала неосторожность:

«Настоящая причина пожара будет расследована соответствующими структурами».

Отметим, что на территорию привлечен вертолет МЧС.

С.Б.

