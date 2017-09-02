Президент Ильхам Алиев прибыл в Джалилабадский район (ФОТО)

2017-09-02 14:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу прибыл в Джалилабадский район.

Возложив цветы к памятнику великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Джалилабаде, Президент Азербайджана с глубоким уважением почтил его память.

Глава Исполнительной власти Джалилабадского района Азиз Азизов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в парке, и в целом в районе работе по созиданию и благоустройству.

Было отмечено, что парк Гейдара Алиева является одним из любимых мест отдыха жителей района. Тут установлены фонтаны, скамейки, современные фонарные столбы, заложена полоса озеленения. В парке созданы все условия для эффективной организации отдыха жителей.