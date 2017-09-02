Ильхам Алиев в Джалилабаде

2017-09-02 14:26 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября прибыл в Джалилабадский район.

Как сообщает Oxu.Az, возложив цветы к памятнику великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Джалилабаде, глава азербайджанского государства с глубоким уважением почтил его память.

Глава ИВ Джалилабадского района Азиз Азизов проинформировал Президента о проделанной в парке, и в целом в районе работе по созиданию и благоустройству.

Было отмечено, что парк Гейдара Алиева является одним из любимых мест отдыха жителей района. Здесь установлены фонтаны, скамейки, современные фонарные столбы, заложена полоса озеленения. В парке созданы все условия для рациональной организации досуга отдыха населения.

С.Б.

