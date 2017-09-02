Азербайджанский фильм покажут на Международном фестивале мусульманского кино (ФОТО)

2017-09-02 14:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм "Səs" ("Голос"), совместного производства азербайджанских и иранских кинематографистов, будет представлен на XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, который пройдет 5-11 сентября, сообщил Trend Life продюсер киноленты Фариз Ахмедов. Режиссером фильма "Səs" является Дариуш Наджафи Гёл (Эртуран Наджафи).

Как отметил Фариз Ахмедов, картина будет представлена в конкурсной программе фестиваля "Короткометражные игровые фильмы". В состав жюри данной конкурсной программы войдут - кинорежиссер Алирза Шахрухи (Иран), киновед, кинокритик Елена Алексеева (Россия), актер Орхан Милли (Турция).

Девиз фестиваля - через диалог культур, к культуре диалога. В этом году на участие в международном фестивале было направлено 782 заявки из 61 страны.

Отметим, что картина "Səs" снята при содействии Объединения молодых кинематографистов Ирана и Азербайджанского государственного университете культуры и искусств. Съемки фильма, который снят на азербайджанском языке, проходили в Иране. В ролях – Туран Малекара и Таги Туркмени.

Режиссером фильма является выпускник Государственного университета культуры и искусств, он проходил обучение на курсе известного кинорежиссера, народного артиста Огтая Миргасымова.

Фильм "Səs" будет показан 9 сентября в кинотеатре "Родина" в Казани. В показе примет участие режиссер картины, который ответит на вопросы зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)