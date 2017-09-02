Осуществляются неотложные меры по тушению пожара в Габале

2017-09-02 14:34 | www.apa.az | 2

В лесной зоне, прилегающей к селам Солгуджа и Абрых Габалинского района, продолжается пожар, вспыхнувший 28 августа. Как сообщает АПА, об этом говорится в информации, опубликованной на сайте МЧС.

В ликвидации огня задействованы 91 человек личного состава (в том числе 46 человек личного состава Бакинского гарнизона) и 4 пожарных автомобиля Госслужбы пожарной охраны МЧС, 58 человек личного состава и 4 единицы техники Войск гражданской обороны МЧС, 20 человек личного состава и 4 единицы техники Северо-Западного регионального центра МЧС, 1 пожарный вертолет Авиаотряда МЧС. Кроме того, в тушении пожара принимают участие 50 сотрудников и 13 единиц техники различного назначения ИВ Габалинского района.

В настоящее время в районе происшествия находится глава Министерства по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров. Осуществляются неотложные меры по локализации огня.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.