Бюро прогнозов: В Азербайджане сохранится жаркая погода

2017-09-02 14:31 | www.oxu.az | 3

В последующие дни серьезных изменений погоды в Азербайджане не ожидается.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что до 5 сентября на территории страны осадков не ожидается:

«Будет преобладать западный ветер, который местами будет усиливаться. Температура воздуха в низменных районах составит 32-37, в горных районах - 23-28 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается в основном без осадков. Ветер северо-западный с порывами.

Температура воздуха на Абшероне ночью 23-25, днем 29-34 градуса тепла».

С.Б.

