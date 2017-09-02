Новые дороги в Азербайджане – ФОТО

2017-09-02 14:55 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии капитального отремонтированного 32,2 -километрового участка Масаллы-Джалилабад, автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном.

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу также принял участие в открытии 22,2-километрового участка Лянкяран-Масаллы, автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном.

Как передает Oxu.Az, президент Азербайджана ознакомился со стендами, отражающими технико-экономические показатели дороги.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

С.Б.

