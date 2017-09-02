Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия системы водоснабжения Джалилабада

2017-09-02 15:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, в рамках поездки в Джалилабад, принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию системы снабжения города питьевой водой и канализационной сети.

Председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о проекте "Реконструкция системы снабжения города Джалилабад питьевой водой и создание канализационной инфраструктуры".

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Житель района, заслуженный учитель Гаранфиль Ахмедова выразила главе государства признательность за внимание и заботу, оказанную развитию Джалилабада.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, символизирующую подачу в город Джалилабад питьевой воды.

В заключение было сделано фото на память.