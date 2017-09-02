Состоялась церемония открытия системы водоснабжения и канализационной сети Джалилабада

2017-09-02 15:17 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября, в рамках поездки в Джалилабад, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию системы снабжения города питьевой водой и канализационной сети.

Как сообщает АПА, председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу азербайджанского государства о проекте «Реконструкция системы снабжения города Джалилабад питьевой водой и создание канализационной инфраструктуры».

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Житель района, заслуженный учитель Гаранфиль Ахмедова выразила главе государства признательность за внимание и заботу, оказанную развитию Джалилабада.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, символизирующую подачу в город Джалилабад питьевой воды.

В заключение было сделано фото на память.