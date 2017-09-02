В Баку обезврежена преступная группа – ФОТО

2017-09-02 15:28 | www.oxu.az | 3

Сотрудниками полиции была осуществлена очередная успешная операция по борьбе с преступлениями против собственности.

Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел.

Так, житель города Баку Вугар Мамедов обратился в Наримановское районное управление полиции (РУП) с заявлением о том, что в период с 20 по 27 августа, в тот момент, когда он отсутствовал дома, неизвестный или неизвестные проникли в его дом и украли большое количество золотых украшений, которые он держал в сейфе.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий по горячим следам и с профессионализмом осуществленных сотрудниками Наримановского РУП было установлено, что данное преступление совершено жителями Абшеронского района - Фахри Нариманлы, Нурланом Мамедовым и его родственником Гара Мамедовым, эти лицы были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Отметим, что в квартиру проникли члены группировки Ф. Нариманлы и Н. Мамедов. После инцидента указанные лица встретились с другим членом банды Г. Мамедовым.

Г. Мамедов, предоставив свое удостоверение личности, сбыл украденное золото в ломбард на территории Насиминского района и в один из торговых центров.

По указанному факту в Следственном отделе Наримановского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, необходимые следственные действия, а также неотложные оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

С.Б.

