Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю Дня Республики Сан-Марино

2017-09-02 15:34 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил капитанам-регентам Республики Сан-Марино Мимме Заволи и Ванессе д’Амбросио поздравительное письмо по случаю национального праздника страны – Дня Республики.

В послании, в частности, говорится:

«Ваши превосходительства, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики. B этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному народу Сан-Марино желаю постоянного благополучия и процветания».