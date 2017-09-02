Ильхам Алиев в Джалилабаде – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-09-02 15:33 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, в рамках поездки в Джалилабад, принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию системы снабжения города питьевой водой и канализационной сети.

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о проекте «Реконструкция системы снабжения города Джалилабад питьевой водой и создание канализационной инфраструктуры».

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Житель района, заслуженный учитель Гаранфиль Ахмедова выразила главе государства признательность за внимание и заботу, оказанную развитию Джалилабада.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, символизирующую подачу в город Джалилабад питьевой воды.

В заключение было сделано фото на память.

14:26

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября прибыл в Джалилабадский район.

Как сообщает Oxu.Az, возложив цветы к памятнику великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Джалилабаде, глава азербайджанского государства с глубоким уважением почтил его память.

Глава ИВ Джалилабадского района Азиз Азизов проинформировал Президента о проделанной в парке, и в целом в районе работе по созиданию и благоустройству.

Было отмечено, что парк Гейдара Алиева является одним из любимых мест отдыха жителей района. Здесь установлены фонтаны, скамейки, современные фонарные столбы, заложена полоса озеленения. В парке созданы все условия для рациональной организации досуга отдыха населения.

С.Б.

