Президент Ильхам Алиев ознакомился с Джалилабадским телекоммуникационным узлом после капитального ремонта

2017-09-02 15:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными в капитально реконструированном административном и технологическом здании Джалилабадского телекоммуникационного узла.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о работе, проделанной в административном и технологическом здании Джалилабадского телекоммуникационного узла.

В четырехэтажном здании, площадью свыше 1700 квадратных метров, были осуществлены капитальные ремонтно-строительные работы. Вокруг здания проведена обширная работа по благоустройству, заложены полосы озеленения, установлена система освещения. На первом этаже здания создан центр обслуживания "Şəbəkə".

Глава государства был проинформирован о платежной системе электронного правительства в центре. Было отмечено, что посредством этой системы в настоящее время можно оплачивать коммунальные расходы и осуществлять другие платежи. Также Президент Азербайджана был подробно проинформирован об осуществленных в центре новшествах в связи с "Электронной подписью" и порталом "Электронное правительство".

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован об оборудовании нового поколения, которое будет установлено в телекоммуникационных узлах по республике.

Было отмечено, что благодаря оснащению телекоммуникационных узлов этим оборудованием, можно будет довести обслуживание до самого современного уровня. Согласно поручению Президента Азербайджана был дан старт проектам, направленным на обновление и развитие существующей в регионах телекоммуникационной инфраструктуры. В соответствии с Государственной программой, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, работы, проводимые для приближения широкополосного доступа населения страны в Интернет, охватят все регионы.

В заключение было сделано фото на память.