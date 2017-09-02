Закир Гасанов отправился на фронт – ФОТО

2017-09-02 16:31 | www.oxu.az | 2

Генерал-полковник Закир Гасанов и другие члены руководящего состава министерства, отправившись по поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в военное объединение, расположенное в прифронтовой зоне, на территории воинской части посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его подножию.

Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства обороны.

Руководство министерства обороны поздравило с праздником Гурбан байрамы военнослужащих, ведущих боевое дежурство в окопах непосредственно лицом к лицу с врагом.

Выслушав доклады об оперативной обстановке, министр обороны проверил уровень боеготовности подразделений и организацию боевого дежурства, уточнил предстоящие задачи.

Затем на передовой были принесены в жертву животные, военнослужащим были розданы праздничные подарки, отличившиеся на службе военнослужащие были награждены ценными подарками, и с личным составом состоялась беседа за чайным столом.

C.Б.

