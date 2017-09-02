Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия ООО "Avanqard" по очистке и упаковке зерновых и бобовых культур

2017-09-02 16:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В субботу в Джалилабаде было введено в эксплуатацию предприятие ООО "Avanqard" по очистке и упаковке зерновых и бобовых культур.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия.

Глава государства был проинформирован о том, что общая территория перерабатывающего комплекса составляет пять гектаров. В состав комплекса входят зернохранилище, мельница, завод по упаковке бобовых культур и мучных изделий.

В результате полной реализации проекта будет создано до 80 новых постоянных рабочих мест. Создание в стране подобных предприятий играет важную роль в устранении зависимости от импорта и повышении ассортимента продукции экспортной направленности.