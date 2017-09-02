Москва вручила Вашингтону ноту протеста

2017-09-02 16:50 | www.trend.az | 2

МИД вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за планов властей Соединенных Штатов провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

"Второго сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Э. Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом", - говорится в сообщении МИД России.

В ноте, врученной посланнику, планируемые обыски названы беспрецедентной, агрессивной акцией, которую американские спецслужбы, подбросив компрометирующие предметы, могут использовать для провокаций.

В МИД также отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. "Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", - заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы планируют провести обыск в российском генконсульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах дипломатов. В Госдепартаменте США отказались комментировать эту информацию, предложив обратиться с вопросами к ФБР.

"Паритет"

В четверг власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Официальный представитель Белого Дома Хизер Науэрт заявила, что США действуют "в духе паритета", поскольку ранее в Штатах работало четыре российских консульства, в то время как в России - только три американских.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал закрытие дипмиссий рейдерским захватом и напомнил Белому дому, что объекты, попавшие в соответствующий указ президента США Дональда Трампа, являются дипломатической собственностью.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва даст "жесткий ответ" на действия Вашингтона. В то же время он отметил, что в Кремле "не ищут ссоры" с американскими властями и открыты к сотрудничеству с Вашингтоном.