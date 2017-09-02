Ильхам Алиев в Джалилабаде – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-09-02 17:33 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными в капитально реконструированном административном и технологическом здании Джалилабадского телекоммуникационного узла.

Как сообщает Oxu.Az, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу азербайджанского государства о работе, проделанной в административном и технологическом здании Джалилабадского телекоммуникационного узла.

В четырехэтажном здании, площадью свыше 1700 квадратных метров, были осуществлены капитальные ремонтно-строительные работы. Вокруг здания проведена обширная работа по благоустройству, заложены полосы озеленения, установлена система освещения. На первом этаже здания создан центр обслуживания "Şəbəkə".

Глава государства был проинформирован о платежной системе электронного правительства в центре. Было отмечено, что посредством этой системы в настоящее время можно оплачивать коммунальные расходы и осуществлять другие платежи.

Также Президент Азербайджана был подробно проинформирован об осуществленных в центре новшествах в связи с "Электронной подписью" и порталом "Электронное правительство".

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован об оборудовании нового поколения, которое будет установлено в телекоммуникационных узлах по республике.

Было отмечено, что благодаря оснащению телекоммуникационных узлов этим оборудованием, можно будет довести обслуживание до самого современного уровня. Согласно поручению Президента Азербайджана был дан старт проектам, направленным на обновление и развитие существующей в регионах телекоммуникационной инфраструктуры. В соответствии с Государственной программой, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, работы, проводимые для приближения широкополосного доступа населения страны в Интернет, охватят все регионы.

В заключение было сделано фото на память.

15:33

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, в рамках поездки в Джалилабад, принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию системы снабжения города питьевой водой и канализационной сети.

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о проекте «Реконструкция системы снабжения города Джалилабад питьевой водой и создание канализационной инфраструктуры».

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Житель района, заслуженный учитель Гаранфиль Ахмедова выразила главе государства признательность за внимание и заботу, оказанную развитию Джалилабада.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, символизирующую подачу в город Джалилабад питьевой воды.

В заключение было сделано фото на память.

14:26

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября прибыл в Джалилабадский район.

Как сообщает Oxu.Az, возложив цветы к памятнику великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Джалилабаде, глава азербайджанского государства с глубоким уважением почтил его память.

Глава ИВ Джалилабадского района Азиз Азизов проинформировал Президента о проделанной в парке, и в целом в районе работе по созиданию и благоустройству.

Было отмечено, что парк Гейдара Алиева является одним из любимых мест отдыха жителей района. Здесь установлены фонтаны, скамейки, современные фонарные столбы, заложена полоса озеленения. В парке созданы все условия для рациональной организации досуга отдыха населения.

С.Б.

