Президент Ильхам Алиев: Азербайджан относится к тем странам, которые живут за свой счет, и для выполнения всех стоящих перед страной задач проводится последовательная политика

2017-09-02 17:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан относится к тем странам, которые живут за свой счет, и для выполнения всех стоящих перед страной задач проводится последовательная политика, сказал в субботу Президент Ильхам Алиев в ходе церемонии сдачи в эксплуатацию системы водоснабжения и канализационной сети, состоявшейся в рамках поездки главы государства в Джалилабад.

"Реализация этого проекта демонстрирует развитие нашей страны. Демонстрирует, что сегодня Азербайджан успешно развивается, выделяются большие средства на социально-экономические проекты. У нас есть достаточно большие финансовые возможности. Азербайджан относится к тем странам, которые живут за свой счет, и для выполнения всех стоящих перед страной задач проводится последовательная политика", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что сейчас реализация проектов питьевой воды в Азербайджане получила широкий размах.

"Поставлена задача, чтобы вопрос обеспечения каждого города питьевой водой нашел свое решение, и мы приближаемся к этой цели. В то же время эти вопросы также находят свое решение и в селах, и поселках. Мы используем различные возможности. В селах вдоль рек сооружаются очистные установки, в то же время, прокладываются магистральные водопроводы. Одним словом, проблема с питьевой водой в Азербайджане коренным образом решается и будет решена. Могу сказать, что это также является фактором, наиболее положительно влияющим на здоровье человека. Так как вода - это жизнь, чистая вода означает здоровую жизнь. Граждане Азербайджана должны быть здоровыми. Азербайджанское государство принимает множество мер для достижения этой цели. Вы хорошо знаете, что вот уже несколько лет в нашей стране число людей, прошедших медосмотр, достигло пяти миллионов. Мы предоставляем эту услугу бесплатно, за счет государства", - сказал Президент Азербайджана.