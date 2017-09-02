Москва вручила Вашингтону ноту протеста

2017-09-02 17:59 | www.oxu.az | 2

МИД России в субботу, 2 сентября, вызвал советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с планами американских властей обыскать торгпредство России в Вашингтоне.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что расценивают «планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов».

В связи с этим в Москве призвали Вашингтон «прекратить грубейшие нарушения международного права», а также заявили, что США не должны посягать на иммунитет российских дипучреждений. В противном случае Россия оставит за собой право на ответные меры, добавили в ведомстве.

С.Б.

