Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в агропарке ООО "Günəşli-Aqro" в Джалилабаде

2017-09-02 18:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, в рамках поездки в Джалилабад, ознакомился с условиями, созданными в агропарке ООО "Günəşli-Aqro".

Глава государства ознакомился со стендом, отражающим технические показатели агропарка.

Было сообщено, что площадь агропарка составляет 1600 гектаров. На 1200 гектарах из них были сооружены современные оросительные системы Pivot. На сооружение этих систем, общей стоимостью 12,7 миллиона манатов, Национальным фондом поддержки предпринимательства при министерстве экономики был выделен льготный кредит на сумму четыре миллиона манатов.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о созданных в регионах агропарках, и тех, что будут созданы на основе предложений министерства экономики.

Затем глава государства детально ознакомился с агропарком ООО "Günəşli-Aqro".