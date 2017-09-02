Президент: «Азербайджан – одна из стран, которая живет за свой счет»

2017-09-02 18:18 | www.apa.az | 3

«В эти прекрасные праздничные дни находит свое решение проблема питьевой воды в городе Джалилабад. Мне известно, что на протяжении многих лет проблема питьевой воды очень беспокоила население Джалилабада, вода подавалась с перебоями, на несколько часов в день. Были такие дни, когда воды не было вообще. Теперь же, эта проблема окончательно решена и в Джалилабад круглосуточно подается качественная питьевая вода, полностью соответствующая стандартам Всемирной организации здравоохранения. Реализация данного проекта свидетельствует о том, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Это чисто социальный проект. Его претворение в жизнь потребовало очень больших затрат. Азербайджанское государство выделило средства на его осуществление с тем, чтобы обеспечить население Джалилабада чистой, качественной питьевой водой».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с общественностью Джалилабадского района, которая состоялась по завершении церемонии открытия системы снабжения питьевой водой и канализационной сети города Джалилабад.

Глава государства отметил, что реализация проекта является показателем развития нашей страны.

«Реализация проекта свидетельствует о том, что Азербайджан и сегодня успешно развивается, выделяет большие средства на социально-экономические проекты. Мы располагаем достаточно большими финансовыми возможностями. Азербайджан – одна из стран, которая живет за свой счет и осуществляет последовательную политику, направленную на претворение в жизнь стоящих перед страной задач», - сказал Ильхам Алиев.

По словам президента, реализация проектов по обеспечению питьевой водой приняла в Азербайджане широкие масштабы. При этом он добавил, что в соответствии с поставленной целью, будет решена проблема питьевой воды в каждом городе страны.

«Мы приближаемся к этой цели. Данная проблема решается также в селах и поселках. Для этого задействованы различные средства. В расположенных вдоль берегов рек селах устанавливаются очистительные устройства, в то же время, проводятся магистральные водопроводы. Все это самым положительным образом сказывается на здоровье населения. Потому что вода это жизнь, а чистая вода – залог здоровья. Азербайджанское государство принимает все меры для обеспечения здоровья населения. Вам хорошо известно, что за несколько лет в нашей стране число граждан, прошедших бесплатное медицинское обследование за государственный счет достигло 5 млн. человек. Это стало возможным за счет повсеместного наличия в стране, в том числе и в Джалилабадском районе, современных медицинских учреждений. Я принимал участие в открытии в Джалилабадском районе Лечебно-диагностического центра и Центральной клинической больницы. В целом, развитию Джалилабадского района уделяется большое внимание. Это мой восьмой по счету визит в Джалилабад в качестве президента, в каждый свой приезд я участвовал в открытии различных объектов. За последние годы в районе реализован ряд социальных проектов, среди которых строительство больницы, Лечебно-диагностического центр, Олимпийского спортивного комплекса, шахматной школы, Дома молодежи, а также возведение более 20 школ. Реализован проект четырех сельских дорог, что позволит пользоваться ими 100 тыс. человек. Данные дороги охватывают более 60 сел», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства также напомнил, что он принял участие в открытии магистральных дорог Джалилабад-Масаллы и Масаллы-Лянкяран.

Президент отметил, что в Джалилабаде решаются и другие проблемы, в частности, продолжается процесс газификации района.

«В настоящее время уровень газификации района составляет 70 процентов, но этот показатель будет увеличен. В Джалилабадском районе более 100 сел и мы будем прилагать усилия для того, чтобы большая их часть была газифицирована», - сказал глава азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что сельское хозяйство в Джалилабадском районе развивается ускоренными темпами.

«В последний период уделяется особое внимание развитию всех отраслей сельского хозяйства. Это способствует росту сельскохозяйственного производства и в Джалилабадском районе. Как меня проинформировали, выращиваемая в районе сельхозпродукция поставляется на внешние рынки. Это положительно сказывается на благосостоянии людей, на всей нашей стране, способствует притоку валютных поступлений. В предстоящие годы мы будем уделять данной сфере еще большее внимание», - подчеркнул Ильхам Алиев.