Президент Ильхам Алиев ознакомился с плантацией “Yaşıl Çay” в Лянкяране

2017-09-02 18:34 | www.trend.az | 4
БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Лянкяранский район ознакомился с работам, осуществленными на плантации ООО “Yaşıl Çay” фермера Араза Ягубова.
Глава государства был подробно проинформирован о плантации.
Президенту Ильхаму Алиеву было сообщено, что собранные на плантации листья зеленого чая обрабатываются и упаковываются на производственном участке при предприятии.
Глава государства также осмотрел участок ООО “Yaşıl Çay”, где посажены саженцы тутового дерева.
Затем Президент Ильхам Алиев встретился с работниками фермерского хозяйства.
В заключение была сделана фотография на память.