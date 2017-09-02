Президент Ильхам Алиев ознакомился с плантацией “Yaşıl Çay” в Лянкяране

2017-09-02 18:34 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Лянкяранский район ознакомился с работам, осуществленными на плантации ООО “Yaşıl Çay” фермера Араза Ягубова.

Глава государства был подробно проинформирован о плантации.

Президенту Ильхаму Алиеву было сообщено, что собранные на плантации листья зеленого чая обрабатываются и упаковываются на производственном участке при предприятии.

Глава государства также осмотрел участок ООО “Yaşıl Çay”, где посажены саженцы тутового дерева.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с работниками фермерского хозяйства.

В заключение была сделана фотография на память.