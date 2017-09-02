Президент Ильхам Алиев осмотрел плантацию ООО “Astara Çay” в Лянкяране

2017-09-02 19:04 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Лянкяранский район осмотрел плантацию ООО “Astara Çay”.

Глава государства был проинформирован о том, что из 1016 гектаров чайных плантаций в Азербайджане 568 гектаров приходятся на долю Лянкяранского, 345 - Астаринского, 60 - Загатальского и 43 на долю Масаллинского районов.



Президент Ильхам Алиев побеседовал с работниками ООО “Astara Çay”.

В заключение была сделана фотография на память.