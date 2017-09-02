Президент ознакомился с плантацией чая в Лянкяране

2017-09-02 19:18 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Лянкяранский район ознакомился с работам, осуществленными на плантации ООО «Yaşıl Çay» фермера Араза Ягубова.

Глава азербайджанского государства был подробно проинформирован о плантации.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что собранные на плантации листья зеленого чая обрабатываются и упаковываются на производственном участке при предприятии.

Глава государства также осмотрел участок ООО «Yaşıl Çay», на котором посажены саженцы тутового дерева.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с работниками фермерского хозяйства.

В заключение была сделана фотография на память.