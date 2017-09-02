Министр обороны Азербайджана поздравил с праздником военнослужащих на передовой (ФОТО)

2017-09-02 19:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в субботу встретился с военнослужащими подразделений, дислоцированных на передовой линии фронта.

Как сообщает в субботу пресс-служба минобороны, руководство министерства поздравило военнослужащих, несущих боевое дежурство в окопах напротив врага.

Выслушав рапорт об оперативной обстановке, министр обороны проверил уровень боевой подготовки подразделений и организацию боевого дежурства.

Затем на передовой были заколоты жертвенные животные, военнослужащим были розданы праздничные подарки, отличившиеся на службе, помимо этого были награждены другими ценными подарками, были проведены беседы с личным составом за чайным столом.

(Текст: Талех Агавердиев)