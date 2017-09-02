Сильный ветер затрудняет тушение пожара в Габале - министерство

2017-09-02 19:58 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - В лесной зоне вблизи сел Солгуджа и Абрых Габалинского района продолжаются работы по тушению пожара, говорится в сообщении МЧС.

Согласно сообщению, для тушения пожара, произошедшего 28 августа, привлечены 91 человек личного состава госслужбы пожарной охраны МЧС, 58 человек личного состава Войск гражданской обороны, 20 человек личного состава Северо-Западного регионального центра, один пожарный вертолет, четыре пожарных автомобиля, 8 единиц техники. Кроме того, в тушении пожара принимают участие 50 сотрудников и 13 единиц техники Исполнительной власти Габалинского района и управления лесного хозяйства.



В настоящее время в районе происшествия находится глава МЧС, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров. Осуществляются неотложные меры по ликвидации огня.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана, сильный ветер осложняет работы по тушению пожара в горной местности. На место происшествия привлечены более 200 сотрудников министерства.