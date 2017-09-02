Президент Ильхам Алиев осмотрел рисовую плантацию в Лянкяране

2017-09-02 20:41 | www.oxu.az | 2
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу осмотрел рисовую плантацию и открыл завод по переработке риса ООО “Cənub-Aqro” в Лянкяране.
Глава государства был проинформирован о том, что общая площадь рисового хозяйства в селе Джирдани составляет 225 гектаров.
Президент Азербайджана также был проинформирован о современной технологии по посеву риса.
Глава государства принял участие в открытии завода по переработке риса ООО “Cənub-Aqro”.
Президент Ильхам Алиев ввел в строй предприятие.
Глава государства ознакомился с производственным процессом предприятия.