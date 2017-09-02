Tunceli'de terör operasyonu

2017-09-02 21:17 | www.trend.az | 0

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde kentin Pülümür Yolu Uzuntarla köyü mevkisinde tespit edilen bir grup teröriste yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyonun devamında aynı köyün kırsal kesiminde Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ateş altına alınan 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerin silahlarının da ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgedeki operasyona Jandarma Özel Harekat timlerince devam edildiği aktarıldı.

Operasyon sebebiyle dün akşamdan itibaren kapatılan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu trafiğe açıldı.

Kaynak: Milliyet