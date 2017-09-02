Министр обороны встретился у с военнослужащими на передовой линии фронта

2017-09-02 21:25 | www.apa.az | 5

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня провел встречу с военнослужащими подразделений, дислоцированных на передовой линии фронта.

Как передает АПА со ссылкой на пресс-службу МО, руководство министерства поздравило с праздником Гурбан байрамы военнослужащих, несущих боевое дежурство в окопах на передовой.

Министр выслушал рапорт об оперативной обстановке, проверил уровень боевой подготовки подразделений и организацию боевого дежурства.

Затем на передовой были заколоты жертвенные животные, военнослужащим были вручены праздничные подарки, за чайным столом были проведены беседы с личным составом.