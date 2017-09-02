В Азербайджане открылся завод по переработке риса

2017-09-02 21:39 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в рамках рабочей поездки в Лянкяран осмотрел рисовую плантацию и открыл завод по переработке риса ООО “Джануб Агро”.

Как передает АПА, главе государства была предоставлена информация о том, что площадь рисового хозяйства в селе Джирдани составляет 225 гектаров.

Президент также рассказали о современной технологии по посеву риса.

Затем глава государства ввел в строй завод по переработке риса ООО “ Джануб Агро”.

Затем глава государства ознакомился с производственным процессом предприятия.