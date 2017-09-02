В Ираке террористы напали на электростанцию: 15 погибших

2017-09-02 21:46 | www.oxu.az | 5

Террористы-смертники атаковали электростанцию в городе Самарра в провинции Салах-эд-Дин, в результате погибли 15 человек, в том числе нападавшие, еще девять получили ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в полиции провинции Салах-эд-Дин, семь боевиков атаковали электростанцию с применением легкого оружия. Все террористы были уничтожены.

В ходе нападения погибли два сотрудника сил безопасности и шесть работников электростанции. По словам источника, силам безопасности удалось восстановить полный контроль над электростанцией.