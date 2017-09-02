Российские самолеты уничтожили большую колонну бронетехники ИГ в Сирии

2017-09-02 22:24 | www.apa.az | 3

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения большой колонны бронетехники боевиков в Сирии российскими самолетами.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, что ВКС за двое суток уничтожили около 30 единиц техники "Исламского государства" в районе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

При этом сирийские правительственные войска при поддержке России продолжают успешное наступление в сторону города Дейр-эз-Зора (административный центр одноименной мухафазы).