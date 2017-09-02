В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски

2017-09-02 23:16 | www.apa.az | 4

В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски. Как передает АПА, об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как сообщил представитель посольства России Николай Лахонин, при обысках присутствуют дипломаты. "После настоятельного требования российской стороны сотрудники посольства были допущены к досмотру", — сказал он.

В самом торгпредстве заявили, что считают обыски рейдерским захватом, нарушающим международные конвенции. При этом там отметили, что вывезли все вещи, необходимые для функционирования дипмиссии.

Ранее сегодня МИД вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за планов властей Соединенных Штатов провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне.

В МИД также отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, и потребовали прекратить "грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России".

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на предложение Москвы сократить численность работников дипмиссии США в России. Россия назвала эти действия недружественным шагом.