В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски

2017-09-02 23:27 | www.trend.az | 4

В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как сообщил представитель посольства России Николай Лахонин, при обысках присутствуют дипломаты. "После настоятельного требования российской стороны сотрудники посольства были допущены к досмотру", — сказал он.

В самом торгпредстве заявили, что считают обыски рейдерским захватом, нарушающим международные конвенции. "Мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", — сказал торговый представитель России в США Александр Стадник.

Он отметил, что американцы перестали считать здание торгпредстава дипломатическим объектом, обладающим иммунитетом. Стадник также сообщил, что из дипмиссии вывезли все вещи, необходимые для ее функционирования.

Ранее сегодня МИД вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за планов властей Соединенных Штатов провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне. Во внешнеполитическом ведомстве назвали обыски беспрецедентной, агрессивной акцией, которую американские спецслужбы, подбросив компрометирующие предметы, могут использовать для провокаций.

В МИД также отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, и потребовали прекратить "грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России".

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на предложение Москвы сократить численность работников дипмиссии США в России. Россия назвала эти действия недружественным шагом.