Под запретом: блюда, которые Елизавета II отказывается есть

2017-09-02 23:40 | www.oxu.az | 3

В свой 91 год Елизавета II остается на удивление активной и жизнерадостной, а любовь к ней жителей Великобритании по-прежнему велика. Многие эксперты считают, что все дело в рационе королевы, ведь она имеет собственные пищевые привычки и особенности. Некоторые продукты деятельница не соглашается есть ни при каких обстоятельствах, передает Oxu.Az со ссылкой на anews.

Макароны/картофель

Указанные продукты в своем составе имеют значительные объемы крахмала, поэтому Елизавета II давно исключила их из своего повседневного меню. Притом аналогичное "правило" сохраняет свою актуальность для представителей всей королевской семьи. Ничего удивительного, ведь в большом количестве крахмал отнюдь не полезен.

Лук/чеснок

Шеф-повар, работавший при дворе королевы Великобритании, как-то рассказал, что в предназначенных для Елизаветы II блюдах фактически не встретить лука или чеснока. Точная причина этому не называется, но скорее всего все дело в аромате, исходящем от человека после употребления упомянутых продуктов.

Целый банан

На королевском столе не встретишь целых бананов, как привыкли у нас - взял, почистил и съел. Конечно, Елизавета II не отказывается от бананов вовсе, однако перед подачей их непременно очищают и режут на небольшие кусочки, после чего королева просто ест их при помощи вилки.

Мясо слабой прожарки

Работающие на кухне королевы граждане рассказывали, то Елизавета II ни за что не станет есть мясо, если оно плохо прожарено или там имеется хотя бы намек на кровь. Дело все в том, что правительница Великобритании предпочитает исключительно хорошо прожаренные стейки, которые еще называют «well done» по уровню прожарки.

Ягоды и фрукты не в сезон

Рацион представительницы королевской семьи безусловно включает множество фруктов и ягод, которые доставляются с полей, размещенных на территории Шотландии. Однако королева употребляет их исключительно в сезон, а в другое время года просто отказывается от таких лакомств, отдавая предпочтение только натуральному.

Хлеб с корочкой

Королева Великобритании не отказывается от сандвичей, которые подают ей едва ли не каждый день, но только соблюдая одно строгое правило. Заключается последнее в том, что перед подачей с хлеба непременно удаляется корочка. Чем обусловлен такой «пунктик» Елизаветы II источники не распространяются.

Яйца

Еще одна странная пищевая привычка любимицы жителей Великобритании касается яиц. Оказывается, на королевской кухне фактически не найти яиц с белой скорлупой, там используют исключительно коричневые. Непонятно, почему действует такое правило, ведь по своим вкусовым качествам или составу различий у продукта разных цветов нет.

Сахар

Британская королева старается всячески ограничивать себя в сахаре, и это верное решение, ведь продукт может быть опасен, особенно если употреблять его в больших дозах. Даже традиционный для Британии чай Елизавета II предпочитает пить исключительно с добавлением молока.

Н.О.