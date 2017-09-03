Сирийские войска при поддержке ВКС России освободили от ИГ город Акербат

2017-09-03 00:18 | www.apa.az | 2

Сирийские войска при поддержке ВКС России освободили город Акербат от боевиков «Исламского государства». Как передает АПА, об этом РИА «Новости» сообщает со ссылкой на Минобороны.

«Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат. Операция по уничтожению крупной группировки ИГ в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России», — говорится в сообщении.

Российские самолеты уничтожили опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков ИГ.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что скоро удастся выйти на путь политического урегулирования в Сирии.