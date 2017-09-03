Азербайджанские гимнастки пробились в финал по двум упражнениям на чемпионате мира в Италии

2017-09-03 00:24 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - На 35-ом Чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в итальянском городе Пезаро, групповая команда Азербайджана пробилась в оба финала по итогам квалификации.

В упражнениях с пятью обручами коллектив в составе Айшан Байрамовой, Сияны Васильевой, Дианы Доман, Александры Платоновой и Элиф Зейнеб Челеп пробился в финал с шестого места.

В смешанном упражнении со скакалками и мячами дружина также пробилась в финал в том же составе с седьмого места.

В общем итоге многоборья азербайджанская команда в двух упражнениях заняла седьмое место среди 29 коллективов и пробилась в оба финала. В финале получают право выступать только восемь лучших команд из 29 участвующих.

Финалы состоятся в воскресенье в дворце спорта Adriatic Arena в Пезаро. Завтрашние финалы закроют часть выступлений 35-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.