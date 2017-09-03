Во Франции из-за удара молнии пострадали 15 человек

2017-09-03 01:02 | www.apa.az | 2

Не менее 15 человек пострадали в результате удара молнии на музыкальном фестивале на северо-востоке Франции. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

"В эту субботу, 2 сентября, около 16 часов (17.00 мск) в участников фестиваля Vieux Canal в коммуне Азрай ударила молния. В общей сложности пострадали 15 человек, (из них) двое находятся в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении префекта департамента Мерт и Мозель, опубликованном в Facebook.

Согласно тексту заявления, на место происшествия прибыли две команды медиков, 60 пожарных и три патруля жандармерии.

По данным радиостанции France Info, организаторы фестиваля совместно с мэрией Азрай решили отменить все оставшиеся праздничные мероприятия.

Ежегодный музыкальный фестиваль Vieux Canal начался в коммуне Азрай 1 сентября. Он проводится уже на протяжении пяти лет и служит площадкой для выступлений местных молодых талантов.